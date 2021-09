Il virologo Bassetti applaude l'Uefa: "Brava a togliere tamponi ai vaccinati"

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "La Uefa ha deciso: se sei vaccinato non devi più farti il tampone per giocare una partita di calcio! Era ora! Lo dico da 6 mesi. Speriamo che anche da noi e in altri settori si eviti di fare il tampone a chi non serve". Lo ha scritto l'infettivologo Matteo Bassetti su Instagram commentando quanto deciso dalla confederazione calcistica europea. Infatti nel corso dell'Esecutivo a Nyon l'Uefa ha stabilito che i calciatori completamente vaccinati non debbano più sottoporsi a tamponi o altri test per partecipare alle competizioni della stessa Uefa.

Nello specifico, l'Esecutivo ha aggiornato il protocollo 'Return to Play', stilato a suo tempo per contrastare l'emergenza Coronavirus. Rimarrà comunque responsabilità, sia a livello economico che sportivo, delle singole società verificare prima del viaggio in un altro paese "che i propri tesserati rispettino i requisiti imposti dai singoli Stati interessati per l'ingresso". (ANSA).