Il virologo Bassetti: "Col green pass si può aumentare la capienza, per fine anno stadi al 100%"

Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale S. Martino di Genova, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se ci vacciniamo tutti la vinciamo la partita contro il covid. La maggior parte degli italiani hanno capito che per vincere questa pandemia bisogna aumentare i numeri. Ad ottobre in Italia potrebbero esserci l'80% di vaccinati. Con il green pass possiamo aumentare la capienza degli stadi e soprattutto in Italia siamo gli unici che obbligano ancora alla mascherina, all'estero con il GP non serve la mascherina. Credo che entro la fine dell'anno arriveremo al 100% della capienza, ci vuole più coraggio".