Podcast Impallomeni: "Almeno 3-4 colpi altrimenti ADL dovrà trovare un altro allenatore"

Antonio Conte resterà al Napoli? Quale sarà il futuro del tecnico salentino? Nel corso di Tmw Radio il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha risposto così: "Per me servono almeno 3-4 colpi, anche non vincendo può rimanere ancora ma servono garanzie. Altrimenti ADL dovrà trovare un altro allenatore.

Poi vedremo però cosa farà la Juve, se rimarrà Giuntoli o come si muoverà Elkann. Ma per me il mercato di gennaio ha segnato una ferita profonda che è difficilmente sanabile".