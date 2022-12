Impallomeni consiglia Giuntoli: "E' il momento giusto per andare alla Juventus"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni

TuttoNapoli.net

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Giuntoli dovrebbe cambiare magari dopo uno Scudetto col Napoli? E sarebbe il profilo ideale per la Juventus?

"Non mi soffermerei sui nomi. Sono dell'avviso che sarebbe il momento giusto per andare a lavorare alla Juventus, non solo per lui ma per tutti. Perché devi ricostruire, rilanciare, ci sono tanti stimoli. Per i dirigenti di alto livello è una grande opportunità. Ci sarà la fila credo".