Impallomeni: “Conte ha intercettato la teatralità di ADL. Ora vedremo quanto dureranno”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.



Lazio, addio a Tudor. E ora?

"Io non ho detto che Allegri va alla Lazio. Il contatto c'è stato, poi però se arriva Baroni o Conceicao è un altro discorso. Secondo me è un obiettivo di Lotito. Baroni non gradito perché ha giocato nella Roma? Non credo che sia per quello. Mai come ora Lotito è in difficoltà, è il momento più difficile della sua presidenza. Lotito, con tutti i suoi limiti, è in difficoltà dopo 20 anni".

Cosa ne pensa delle prime battute di Conte?

"Ha intercettato la teatralità di ADL. Ora vedremo poi quanto durerà con lui. Conte entrerà a gamba tesa per ripristinare la cultura del lavoro, come Spalletti".

Chiesa, ci sono Napoli e Roma. Quale l'opzione migliore?

"Vedremo la prossima settimana, quando ci saranno degli incontri. E' normale per l'agente ascoltare i club. E' tutto in evoluzione, ci sono dei contatti. Io però non ci credo che Motta rinunci così facilmente a uno come lui".