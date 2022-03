Impallomeni: "Il Milan se gioca con l'intensità vista a Napoli non rischia con l'Empoli"

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il turno di Champions e non solo

A chi dedica la copertina di oggi?

"Al Khelaifi, per quello che ha fatto nel post Real-PSG. Non hanno digerito il ko. Per me era fallo su Donnarumma, ma detto questo Real e Benzema stellare. Che passaggio poi di Modric, che ha fatto una partita fantastica. Il Real ha giocato come se fosse in un campetto tra amici. Ho rivissuto emozioni che non provavo da tempo. La crisi di questo PSG è inspiegabile. Messi è un leader stanco, gli manca Barcellona e l'ambiente, non c'entra nulla con Parigi".

Serie A, chi rischia di più in questa giornata?

"Il Milan se gioca con l'intensità vista a Napoli va bene. L'Inter ha l'impegno più difficile sulla carta, vedremo se recupererà Brozovic".