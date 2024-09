Podcast Impallomeni: "Ormai Kvara lo hanno letto tutti, Conte lo vuole vedere diverso"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Napoli, che ne pensa di un Kvaratskhelia più centrale in attacco?

"Devi fare qualcosa di diverso e sottopunta potrebbe essere ideale. Giocherebbe come in Nazionale e potrebbe essere ideale. Forse Conte lo vuole vedere diversamente perché ormai lo hanno 'letto' tutti Kvara".

Con l'arrivo dei due nuovi centrocampisti, Conte giocherà 4-3-3 o 3-4-3?

"Io credo che Conte ha centrocampo con quantità e qualità. E poi ha due ottimi attaccanti. Può fare un ottimo campionato così".