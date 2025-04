Podcast Impallomeni: "Scudetto? Stare lì a 3 punti per Conte è positivo, si lecca già i baffi"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

E' la serata dell'Inter in Champions contro il Bayern:

"Dimarco è un'assenza importante, qualora non ci fosse dal 1', così come pesante è l'assenza di Dumfries. Il Bayern ha problemi in difesa ma rimane una squadra competitiva. Non sarà facile per i nerazzurri, la Champions sappiamo com'è. Devi avere anche un po' di fortuna, è vero. L'Inter ha tutto per andare a fare il Triplete ma c'è anche la possibilità che non vinca nulla. Ma non è facile comunque. Adesso si deve fare la differenza".

Cosa l'ha impressionata del Bologna ieri?

"Ha una forza e una freschezza, oltre a una varietà di colpi impressionanti. Ha dominato il Napoli su tutto nel secondo tempo. E' stato un esame superato. Nessuna squadra oggi vorrebbe affrontare il Bologna, che sembra quasi l'Atalanta di qualche tempo fa, come intensità".

Lotta Champions, chi è avvantaggiato?

"Chi sarà nella miglior condizione fisica nel finale sarà avvantaggiato. Ora si azzera tutto, a sei giornate dal termine è così. Non serve essere molto superiori tecnicamente all'avversario in questo momento".

Lotta Scudetto, chi sta meglio?

"Il Napoli ora avrà meno pressioni dell'Inter, al di là del calendario più semplice. Conte però dovrà pensare a reagire, ma sarà una bella sfida. Stare lì a tre punti per Conte è positivo, si lecca già i baffi. Conte ha già un precedente positivo in queste condizioni, Inzaghi invece negativo. Quindi vedremo...".

Sampdoria, tornano tanti ex per cercare di salvare la situazione del club:

"E' una situazione drammatica, non mi sembra una squadra così scadente. Ora però si trovano in una situazione a cui non sono abituati ed è bello che ci sia stato questo gesto collettivo di tanti ex per salvare il club. Mancini lo ha fatto per un gesto d'amore e in ricordo di Vialli. Gianluca avrebbe voluto così".