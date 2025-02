Podcast Impallomeni: "Se le cose vanno avanti così Conte potrebbe lasciare a fine anno"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di mercato a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, che ne pensa di Joao Felix?

"Era un talento in ascesa qualche anno fa. Il talento non è scomparso ma si deve ricostruire e rilanciare. Deve trovare una situazione adeguata al suo talento e Milano potrebbe essere una tappa importante, un luogo dove ripartire alla grande. Conosce Conceicao, che può aiutarlo. E aiutare lui il Milan, che vuole sfruttare l'onda del derby per ripartire. Con Gimenez, Walker, Joao Felix, la situazione al Milan diventa interessante".

Come commenta Milan-Inter e Roma-Napoli?

"Credo che sia un bel duello, molto incerto. Non so se alla fine del derby Inzaghi fosse arrabbiato, ma non so chi esce peggio alla fine. Il Napoli è come se avesse perso. Il derby all'Inter può lasciare un effetto positivo invece. Io credo che Conte potrebbe lasciare a fine anno, se dovessero andare avanti così le cose, non poter costruire come vuole lui la squadra e quel percorso. Adeyemi e Garnacho sono diversi da Saint-Maximin e Okafor, usciti nelle ultime ore. Si aspettava qualcosa si diverso, anche perché si sta giocando lo Scudetto. ADL quando presentò Conte disse che era il manager, a cui dare carta bianca. Invece non è così. La tensione c'è in casa Napoli. E' più una sconfitta che un pari, il Napoli è stato sorpreso da una Roma che è uscita prepotentemente anche agonisticamente nel secondo tempo".