Impallomeni sicuro: "Che colpo Kvaratskhelia, farà divertire i tifosi!"

Per commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

TuttoNapoli.net

Per commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Napoli, a che livello è in questo momento?

"Il colpo lo ha fatto il Napoli con il georgiano Kvaratskhelia. Divertirà i tifosi. E' giovane, non si sa se si adatterà ma è comunque uno forte. Ha colpi impressionanti. Dipende da come si adatta, dal rapporto con l'allenatore e i compagni. Ma credo abbia un talento mostruoso. E' un mercato dell'attesa questo, dove si acquista quando calano i prezzi. E tutte stanno facendo un po' così. Tutte devono vendere per finanziarsi la campagna acquisti. Non sorprende l'immobilismo dei club, siamo ancora all'inizio e il tempo è amico".