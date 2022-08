Impallomeni: “Spalletti va seguito e sostenuto. Stagione anomala, può succedere di tutto"

A commentare i temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Spalletti, è calma apparente?

"Lo reputo tra i migliori in Europa, ha il cruccio di non aver vinto lo Scudetto in Italia ma è molto bravo. Il Napoli si è confrontato con situazioni che prima o poi dovevano finire, ora bisogna guardare avanti, come fa Spalletti che non si guarda indietro, ma deve essere sostenuto e seguito. Ora tutti devono remare dalla stessa parte, altrimenti già Napoli è un ambiente molto caldo e passionale...ha piazzato un bel colpo col georgiano, deve ripartire da un campionato ottimo rovinato da tre partite. Spalletti è un combattente, sarà una stagione anomala e può succedere di tutto".