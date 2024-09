Imparato: “Il Napoli ha sofferto anche quest’anno per questo motivo”

Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo me Conte non cambierà molto della formazione a Torino, non è questo il caso di cambiare. Se non fosse arrivata la vittoria della Juventus contro il PSV forse avremmo visto un Napoli più sbarazzino, invece mi aspetto un Napoli più equilibrato e più raccolto.

Mi auguro che la Juventus non vada a puntare alla superiorità numerica a centrocampo, Thiago Motta conosce bene il Napoli e ne conosce i punti deboli. Oggi Conte deve lavorare molto sulla fase difensiva, il Napoli ha sofferto anche quest’anno per via dei centrocampisti che non fanno filtro. Anguissa non è ancora al top della condizione nonostante la buonissima gara offerta a Cagliari. Di Lorenzo? I goal che ha fatto sono frutto di una macchina perfetta sulla fascia destra. Bisogna stare attenti perchè il Napoli paga un po’ dazio a centrocampo”.