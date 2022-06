Imparato: "Mertens vuole incontrare ADL. Non può parlare, prenderebbe una multa"

"Koulibaly l’anno prossimo giocherà con la maglia del Napoli, se non dovesse rinnovare andrà via a zero".

A Radio Marte, nel corso del programma 'Si Gonfia La Rete', è intervenuto il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Gaetano Imparato: “È il Lille che, eventualmente, non ha mantenuto i patti visto dove giocano oggi i ragazzi. Gli inquirenti vorranno anche capire come pagare oggi le cifre dei ragazzi. L’inchiesta è partita per i problemi del Lille, e da lì è uscita anche la cessione di Osimhen. Non so quanto ci sia da rischiare, ma sbaglia chi pensa che la giustizia del calcio ha accantonato tutto. Le persone sbagliano a dare sentenze anticipate, è un’indagine molto delicata. L’iter fatto dai ragazzi è un altro motivo per cui è stata aperta l’indagine: non è possibile pagare un giocatore 4/5 milioni e poi non farlo mai giocare.

Koulibaly l’anno prossimo giocherà con la maglia del Napoli, se non dovesse rinnovare andrà via a zero. Penso che l’amore per Napoli prenderà il sopravvento e rinnoverà.

Mertens vuole avere un incontro con De Laurentiis, il belga però non può parlare altrimenti prenderebbe una multa come Politano. La voglia di vivere il primo anno, con il figlio appena nato, a Napoli c’è”.