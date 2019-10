Improta elogia Insigne: "E' un gioiello e va custodito. Rapporto con Ancelotti? Entrambi vogliono il bene del Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Improta, ex giocatore del Napoli: "Per quel che mi riguarda posso dire di avere uno splendido rapporto con i tifosi, non ho mai avuto problemi, ma ai miei tempi noi eravamo a stretto contatto con la città, non isolati come lo sono oggi i calciatori.



Insigne? Lo sfogo di Insigne fa capire che è un ragazzo eccezionale e per niente presuntuoso, spero in un feeling migliore tra Lorenzo e Napoli, è un gioiello e va custodito.



Rapporto Insigne-Ancelotti? Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti litigano, ma è normale, entrambi vogliono solo ed unicamente il bene della squadra, e se c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto a livello tattico, è normale che si possano creare attriti per il troppo nervosismo. Per Ancelotti poi è stato difficile imprimere ai suoi la sua filosofia, ci vuole tempo e non tutti posso dimenticare il gioco di Sarri così velocemente"