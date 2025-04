Improta: “Ero molto fiducioso del Parma, non mi preoccupo del Bologna. 2-0 per il Napoli"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta: “Ero molto fiducioso col Parma, perché l’avevo visto contro il Verona. Non aveva vinto ma aveva dimostrato di saper stare bene in campo, di incidere e di poter lottare ad armi pari contro qualsiasi avversario. Ieri questo è avvenuto e il Parma non si è scomposto, sotto di due gol, ovviamente complice di questo pareggio l’Inter che non è più la squadra brillante che abbiamo ammirato. Sta accusando fisicamente, infortuni e non solo, anche psicologicamente. Perché quello che sta avvenendo all’interno del gruppo Inter non era mai avvenuto l’anno scorso quando facevano man bassa dovunque. Quest’anno stanno accusando non poco queste responsabilità.

Non mi preoccupo neanche della partita di domani, nella maniera più assoluta. Il Bologna è una squadra importante che gioca un bel calcio, ma il Napoli non è venuto mai meno contro queste squadre organizzate per un calcio medio-alto di classifica. Il Napoli è andato spesso in difficoltà spesso e volentieri contro le medio-piccole. Pronostico? 2-0 per il Napoli".