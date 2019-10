Improta esplode: "VAR? La Juve non faceva più un punto, protestò e l'hanno ridotto!"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Gianni Improta ha commentato duramente il rigore non dato al Napoli: "Vi ricordate benissimo gli anni passati. Stiamo qui ad arrabbiarci tra di noi, ma nessuno interviene. Le istituzioni giocano con le tasche dei tifosi. C'è un mezzo come la VAR, perché non deve intervenire d'ufficio? Gli arbitri devono essere obbligati ad andare a vedere, altrimenti capiteranno sempre. Hanno voluto ridare potere all'arbitro, all'inizio lo ricordate? La Juve non beccava più un punto, lo vogliamo dire o no? Dopo che si lamentò hanno ridato centralità all'arbitro".