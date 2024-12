Improta: "Fagioli è un talento interessante e Conte lo aiuterebbe con la ludopatia"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se il Genoa affronta il Napoli come ha affrontato il Milan, il Napoli gliene può rifilare tre o quattro di goal. Mi auguro che la gara vada così, ma le gare vanno prima giocate ed affrontate col piglio giusto senza sentirsi superiore. McTominay sta sostituendo alla grande Zielinski che comunque io rimpiango perchè era un bel vedere. McTominay ci mette più grinta, gioca a tutto campo rispetto al polacco e poi è più incisivo e di testa è fortissimo. Zielinski è stato quindi sostituito degnamente.

Rafa Marin? Per me è un buon elemento, non a caso fa parte di una gloriosa società come il Real Madrid. Se però Conte, avendolo sotto gli occhi, ha deciso ciò a cui stiamo assistendo, è giusto che decida così. Se lo vuole Fabregas sa chi va a prendere, conosciamo il calcio dello spagnolo e uno come Rafa Marin potrebbe interessare non poco al Como.

Fagioli? E’ incappato in quella situazione, ma credo che non ci cadrà più e poi in campo ci sa fare. E’ un talento naturale molto interessante, la cura Conte lo aiuterebbe non poco anche dal punto di vista della ludopatia. Però non credo che Fagioli o Danilo possano essere scambiati con Raspadori”.

