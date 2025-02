Improta: "Ho tifato Juve, non lo nego! Como da temere, ma Conte avrà imparato dagli errori"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gianni Improta, ex capitano del Napoli: “Non sono preoccupato per i pareggi del Napoli, sono più che altro dispiaciuto perché Conte aveva in tasca due vittorie. È venuta meno la concentrazione contro Roma e Lazio, ho visto un calo di livello negli errori fatti. Ora arriva il Como che è una squadra da temere: giocano un bel calcio, ma è anche molto pericoloso quando attacca. Se il Napoli sarà astuto tatticamente, li metterà in difficoltà. Il Como presta il fianco alle ripartenze e in questo gli azzurri possono sguazzarci. Contro Roma e Lazio, il Napoli ha mostrato alcuni campanelli d’allarme nelle sostituzioni e nell’approccio dei minuti finali. La squadra si è abbassata troppo e il pareggio è arrivato puntuale. Conte sicuramente farà tesoro di certi errori e già dalle prossime non le vedremo più.

Se ho fatto il tifo per la Juventus? Ma certo, lo dico spassionatamente (ride ndr)! Non ho mai avuto nemici nel calcio, so bene la rivalità che c’è tra le due piazze, ma domenica bisognava sperare in una disgrazia altrui… Nonostante Napoli abbia sempre odiato sportivamente la Vecchia Signora, domenica siamo stati tutti fidanzati con lei (ride ndr). È il bello del calcio, è un gioco che può avvicinare anche due rivali storici.

Napoli-Inter? I nerazzurri sono più attrezzati per organico, ma stanno soffrendo la troppa sicurezza di sentirsi più forti di tutti. Nel calcio non puoi mai rilassarti, il pericolo è sempre dietro l’angolo. E quando ti risvegli dall’incubo, non fai più in tempo a rimediare. Anguissa diffidato? Non farei drammi, sono situazioni che non devono pesare nella gestione della formazione. È meglio che Anguissa non ci pensi, che giochi concentrato e senza timori. Poi vedremo se Conte lo lascerà in panchina per Gilmour in regia con Lobotka oppure con Billing”.