Improta incredulo: “Sono mortificato, non ho mai visto un Napoli così brutto"
L'ex azzurro Gianni Improta, intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport, si è detto incredulo davanti alla pessima prestazione del Napoli che ha perso 2-0 al Maradona contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Sono mortificato, annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto. Anche i migliori come McTominay non erano in partita, solo Alisson ha cercato da solo di fare chissà cosa. Non ho mai visto un Napoli così brutto, devo confessarlo: mai!”.
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