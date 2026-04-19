Improta incredulo: “Sono mortificato, non ho mai visto un Napoli così brutto"

Improta incredulo: “Sono mortificato, non ho mai visto un Napoli così brutto"
Oggi alle 06:00Le Interviste
di Davide Baratto
"Sono annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto. Anche i migliori come McTominay non erano in gara, solo Alisson ha cercato di fare chissà cosa"

L'ex azzurro Gianni Improta, intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport, si è detto incredulo davanti alla pessima prestazione del Napoli che ha perso 2-0 al Maradona contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Sono mortificato, annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto. Anche i migliori come McTominay non erano in partita, solo Alisson ha cercato da solo di fare chissà cosa. Non ho mai visto un Napoli così brutto, devo confessarlo: mai!”.

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