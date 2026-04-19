Improta incredulo: “Sono mortificato, non ho mai visto un Napoli così brutto"

vedi letture

Oggi alle 06:00 Le Interviste di di @davidebaratto04

"Sono annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto. Anche i migliori come McTominay non erano in gara, solo Alisson ha cercato di fare chissà cosa"