Improta: "Mi auguro che Spalletti recuperi tutti, sono ancora convinto dello scudetto"

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Dovrebbero dare più interesse alla Coppa Italia, anche per vedere più persone sugli spalti. Certo in questo momento storico e il freddo fa preferire ai tifosi a guardare le partite da casa. A Napoli non c’è più quel feeling tra la tifoseria e la proprietà, questo distacco sta allontanando il pubblico napoletano dallo stadio.

Napoli-Fiorentina? Le due squadre hanno due stati d’animo diversi, sarà comunque una gara molto combattuta perché la Fiorentina vorrà rifarsi e il Napoli ci metterà tutta la buona volontà per passare questo turno. Peccato che non posso scendere in campo io, ho sempre fatto gol contro la Fiorentina. A parte gli scherzi mi auguro che il Napoli superi il turno, con le buone notizie che stanno arrivando con i vari recuperi dell’ultim’ora. Sono ancora tra quelli che dice che il Napoli può ancora vincere lo scudetto, mi auguro quindi che Spalletti possa disporre di tutti gli effettivi”.