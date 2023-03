Improta: “Napoli favorito, Milan in difficoltà e costretto a giocare con un ultra 40enne”

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "Luciano Spalletti è uno dei migliori allenatori in circolazione. Lo ha sempre dimostrato, proponendo un calcio efficace, migliorando i singoli e di riflesso il collettivo che ha a disposizione. Carattere diretto, incisivo, che produce risultati importanti: in passato l'ho benevolmente bacchettato, inducendolo a fare ciò che sa fare molto bene come allenatore, piuttosto che entrare in questioni di comunicazione, che sono di pertinenza altrui.