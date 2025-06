Improta non ha dubbi: "ADL ha commesso un errore sul mercato"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay e De Bruyne insieme? Possono tranquillamente coesistere, sono due grandi calciatori e dovranno mettere in pratica la loro intelligenza calcistica. Propendo per il 4-3-3, il 4-2-3-1 ti farebbe sacrificare qualche centrocampista importante. Si sta delineando ciò che ha fortemente voluto Conte, vale a dire competere in Italia e voler ben figurare anche in Europa, perciò ha chiesto 22 calciatori che diano le stesse garanzie.

Lang? Mi piace, se il Napoli lo prende fa un affare. Son contento che si siano buttati su questo nome, il Napoli ha la possibilità di scegliere i calciatori. Gli altri alzano il prezzo perchè De Laurentiis ha sbagliato a dire esplicitamente quanto avrebbe investito sul mercato”.