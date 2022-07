Improta: "Non può finire così! Esorto il Napoli e Mertens a venirsi incontro"

L'ex azzurro Gianni Improta, è intervenuto dagli studi di Tele A durante la trasmissione “Tifo Azzurri”: “Auguriamoci che la storia d'amore tra Dries Mertens e il Napoli non finisca così. E' molto strano che dopo tanti anni ‘Ciro’ è senza contratto e non appartiene più al Napoli. Però chissà potrebbe esserci un riavvicinamento tra le parti e quindi vederlo ancora con la maglia azzurra, è quello che ci auguriamo tutti. Per questo motivo esorto la società di fare un passo avanti e dico a Mertens di fare la stessa cosa”.