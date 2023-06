Improta: "Osimhen all'apice della sua carriera, va ceduto senza pensarci due volte"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli ed ex allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli ed ex allenatore: "Il Napoli deve toccare il meno possibile sul mercato, perché le altre stanno avendo difficoltà e faranno fatica a rinforzarsi all'altezza della capolista. Se si continua sulla falsa riga dell'anno appena concluso, anche Garcia può far stare sereno i tifosi. Dispiace per l'addio di Spalletti, ma il nuovo allenatore comunica serietà e competenza. Sono sicuro che gestirà tutto con intelligenza, è l'uomo giusto per dare continuità al lavoro di Luciano. Poi è chiaro, porterà qualcosa di diverso per certi aspetti, ma non guasta: arricchirà e aiuterà ulteriormente il Napoli a crescere anche in campo internazionale. De Laurentiis ha messo nel mirino la finale di Champions, chissà che non si avveri anche questo desiderio come già visto con lo Scudetto. Garcia è un allenatore preparatissimo, ne sa una più del diavolo (ride ndr). Se la società gli mette a disposizione una rosa degna dei campioni di Italia, anche Garcia ci darà grosse soddisfazioni.

Futuro Zielinski? Non mi priverei mai di lui... Sembrerebbe anche disponibile ad andare incontro alla società economicamente. E' un talento incredibile, averlo in rosa fa sempre comodo e privarsene solo per capricci economici non avrebbe senso. Farei di tutto per trattenerlo, ha dimostrato negli anni di essere legatissimo alla maglia e alla città. La sua esultanza sul prato di Torino è il simbolo del suo affetto verso Napoli e i napoletani. E poi, con la sua qualità ce ne sono pochi in Europa.

Futuro Osimhen? Quando un calciatore tocca il massimo della sua valorizzazione, non deve pensare due volte a cederlo, soprattutto dinanzi a tanti soldi. Poi tutto quello che ne verrà fuori, ben venga una sua permanenza".