Improta promuove Demme: "Si accosta al Jorginho che abbiamo ammirato!"

Gianni Improta, ex giocatore azzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento della squadra azzurra: "Demme? Ho visto sinceramente un calciatore che si accosta molto al Jorginho che abbiamo ammirato per diversi anni, è il classico metronomo del centrocampo, intelligente e forte. Credo che il Napoli abbia visto giusto nell'assegnare a questo calciatore il ruolo che mancava nel momento in cui ti accingi a fare il 4-3-3. Sono soddisfatto e penso che sarà molto utile a questa squadra. E' nato ieri tutto sotto una buona stella, c'era subito l'incitamento del pubblico ed il gol immediato dopo pochi minuti, lì è rinato il Napoli squadra ed il San Paolo".