Improta punge ADL: “Il Napoli non è il suo giocattolo, si sta divertendo come gli pare e piace”

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù: “Vorrei dire una cosa a De Laurentiis: caro presidente, oltre a saper fare l’imprenditore perchè lo sa fare, non è che il Napoli calcio è un giocattolo nelle sue mani e si sta divertendo a menadito come le pare e piace non tenendo conto di una città e di un popolo grazie al quale ha potuto fare quello che sta facendo?”.