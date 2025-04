Improta si sbilancia: "Penso che Bologna-Napoli finirà così"

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex azzurro, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Sul ballottaggio Gilmour-Anguissa solo Conte può avere le idee chiare, dal momento che il mister vede i giocatori tutti i giorni in allenamento e ha detto chiaramente che giocherà chi gli darà più certezze anche fisiche. Entrambi i giocatori sono fondamentali per il centrocampo a 3, che io sposo in pieno. Per me l'abito tattico rispolverato contro il Milan è quello più indicato per il Napoli, e quindi credo che anche con il Bologna rivedremo il 4-3-3. Nel primo tempo contro i rossoneri abbiamo visto un Napoli elegante, maestoso, dominante poi il Milan è venuto fuori e gli azzurri hanno sofferto un po' ma non si può pretendere di dominare per 90'. La chiave per queste ultime otto gare è la convinzione nei propri mezzi: il Napoli deve sentirsi forte, deve rispettare il Bologna ma non temerlo.

Se vai al Dall'Ara con la paura rischi il flop. Il Napoli è nettamente superiore al Bologna e deve affrontarlo con questa certezza: se si vuole continuare a coltivare il sogno scudetto non si deve avere paura del Bologna né di nessuno. L'unico suggerimento che mi sento di dare a Conte è di velocizzare i cambi, talvolta le cose cambiano nella frazione di un attimo e cambiare tempestivamente può essere decisivo. Il mio pronostico arride al Napoli, che a mio parere vincerà a Bologna. Sono convinto che il Napoli possa vincere lo scudetto fin dal ritiro quando ho avuto modo di vedere gli allenamenti e le idee di Conte e mi hanno conquistato subito. Anche la società lo ha supportato in estate con un mercato sontuoso, venendo però un po' meno a gennaio con la cessione di Kvara non adeguatamente sostituito"