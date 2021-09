Improta sicuro: "Il Napoli può vincere lo scudetto, anche i giocatori l'hanno capito"

L'ex calciatore del Napoli GIanni Improta è invervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L’euforia per il primo posto va più che bene, bisogna però stare sereni e tranquilli e proseguire su questa linea. Sono stato uno dei primi a dire che quest’anno il Napoli poteva puntare allo scudetto senza avere paura di dirlo. Spalletti ha lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi, sappiamo benissimo come siamo rimasti male noi tifosi dopo il Verona figuriamoci nei giocatori quanto a pesato. Spalletti infatti in conferenza disse che i calciatori gli dovevano qualcosa per la mancata qualificazione in Champions.

Il Napoli è stato costretto a non fare il mercato però l’ha fatto in maniera intelligente facendo due acquisti. Il primo acquisto, Juan Jesus, può fare sia l’esterno difensivo che il centrale, Spalletti ha optato per il brasiliano per poter anche predisporre una difesa diversa. Poi l’altro acquisto, che per me è un capolavoro di Giuntoli, Anguissa. Sta strabiliando, sa fare tutto. Deve solo migliorare al limite dell’area di rigore, con la sua forza fisica deve tentare la conclusione. Vedo sereni e uniti i giocatori e veramente credo che il Napoli possa vincere il titolo, credo che anche i ragazzi hanno capito che può essere l’anno giusto”.