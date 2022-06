Improta su ADL: "Il problema è il comportamento con i tifosi, ecco cosa gli contesto"

L'ex azzurro Gianni Improta, dagli studi di Tele A durante la trasmissione “Tifo Azzurri”, parla così di Aurelio De Laurentiis

L'ex azzurro Gianni Improta, dagli studi di Tele A durante la trasmissione “Tifo Azzurri”, parla così di Aurelio De Laurentiis: “Non dico che De Laurentiis non sia un bravo presidente o un grande amministratore, io contesto il comportamento con i tifosi. Inoltre credo che se hai un atteggiamento simile e i risultati veri non arrivano, allora le critiche sono più che giuste!”