Improta sul Maradona silenzioso senza ultrà: "Club e Questura si sono impuntati!"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta è stato interrogato sullo stadio Maradona silenzioso senza la presenza dei gruppi organizzati, contrari alle regole d'uso dello stadio in merito alle multe per posti non rispettati e bandiere:

"Non accade lo stesso altrove. La società e la questura si sono impuntate sulla questione con i gruppi organizzati, questa è la mia opinione".