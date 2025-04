Improta: "Voglio sognare in grande, sarebbe meraviglioso raggiungere questi tre traguardi"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe bellissimo poter festeggiare lo scudetto del Napoli, la promozione in A della Juve Stabia e in B dell’Avellino. I tifosi campani si distinguono per amore ed affetto, non ti tradiscono mai e son sempre pronti a sostenerti.

Sto sognando questo tris di traguardi, sarebbe un’emozione unica da condividere insieme alle altre due tifoserie. Sto facendo anche il tifo per la Salernitana affinché non retroceda. Va fatto un plauso al presidente della Juve Stabia, Langella, che sprona a dare sempre il meglio. Dà le cose col contagocce, non si sbraca e fa capire che bisogna impegnarsi per migliorarsi sempre”.