Foto Incocciati dedica un viale di Fiuggi a Maradona: "Non è una trovata pubblicitaria"

vedi letture

Viale dedicato a Diego Armando Maradona a Fiuggi, su opera di Giuseppe Incocciati. L'ex calciatore, oggi dirigente sportivo, ha dedicato un viale al Pibe de Oro e ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: Il primo pensiero quando ho pensato di fare questo viale è stato di dedicarlo a Diego e così ho fatto. Io ho conosciuto l’uomo, ma ho conosciuto anche il calore di una città come quella di Napoli. Io mi sono innamorato di Napoli, è un contesto che ha colpito il mio sentimento, poi mia figlia è nata a Napoli.

Il mio gesto per Diego non è stato un qualcosa di pubblicitario, è stato un gesto che riservo a lui a casa mia perché credo che se lo sia meritato il grande Diego. E’ un modo per sentirlo sempre vivo, la sua morte è stata una grave perdita per tutti. Sapere che quando torno a casa leggo il suo nome mi farà molto piacere. Io anni fa parlai con Diego, provai a sensibilizzarlo sulla questione del figlio e da lì nacque il rapporto con Diego Jr. Averlo riconosciuto e aver aperto un rapporto di affetto reciproco mi ha fatto felice soprattutto perché c’ero io di mezzo".