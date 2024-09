Incocciati: "Senza le coppe il Napoli avrà più recupero e meno infortuni"

vedi letture

Giuseppe Incocciati, direttore generale del Sora, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Troppe partite? Sì, sono troppe, intense e ravvicinate. Il recupero energetico, dal punto di vista mentale soprattutto, diventa complicato e gli infortuni aumentano.

Quando si lavora coi tempi di recupero si ha meno possibilità di andare incontro a certi infortuni. L’atleta, nel corso della settimana, non ha il valore dell’inconscio che subentra in partita, per cui l’attività motoria massimale la si fa durante una partita”.