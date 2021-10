Incocciati sicuro: "Napoli e Milan sono le più attrezzate per vincere lo scudetto"

Beppe Incocciati analizza la lotta scudetto in particolare prendendo in esame Napoli e Milan due delle sue ex squadre: "Entrambe le formazioni - spiega a Tuttomercatoweb.com - una per un verso una per un altro, confermano in effetti la loro forza e paiono essere le pretendenti principali allo scudetto. E' chiaro che per il Napoli non sarà semplice vincere sempre però finora queste sono le squadre che fanno capire di essere le più attrezzate per lo scudetto. Ero curioso di vedere il Milan con l'Atalanta e la formazione rossonera mi è parsa in grado di recitare un ruolo importante. Il Napoli con la vittoria di Firenze ha dato un altro segnale significativo".

Che cosa la sta colpendo del Napoli?

"Mi colpisce un miglior equilibrio come gestione in campo e tra i giocatori. Si vede che sono molto uniti verso l'obiettivo, tutti remano nella stessa direzione così come il Milan. Ieri c'è stato gesto di stizza di Insigne al momento del cambio e queste sono cose da migliorare. Certo, dà fastidio uscire in un momento importante e in una gara di quel genere, ma esternare il proprio disappunto può innescare situazioni di turbativa. Questa è la maturità definitiva da raggiungere per il Napoli che ha comunque tutto per vincere lo scudetto".

E il Milan?

"Non manca nulla, la rosa è di altissimo livello, anche l'anno scorso ha fatto un gran campionato, è stato campione d'inverno poi è venuta fuori l'Inter e ha vinto. Ma il Milan è abituato a stare lì, ha avuto un processo di crescita continua e questo dà forza all'ambiente e al gruppo. Il Milan non mollerà".