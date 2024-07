Incocciati sta coi metodi di Conte: "In campo non si deve trotterellare"

Beppe Incocciati, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe un sogno giocare nel Napoli di Conte con Kvaratskhelia e Raspadori, ma anche il tridente Careca-Maradona-Incocciati non era niente male.

Lukaku al Napoli? Conte va alla ricerca della massima qualità nel reparto offensivo, l’anno scorso è venuto meno proprio l’attacco del Napoli. La preparazione di Conte? Quando si guadagnano tanti soldi non si può non avere il massimo del sacrificio. I calciatori sanno che dovranno soffrire tanto, non solo in ritiro, ma anche durante la stagione. Conte pretende molto e mi piace la sua metodologia, il lavoro dev’essere costante e sacrificante. Nel professionismo non si può pensare di trotterellare in mezzo al campo”.