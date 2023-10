Incredibile confidenza di Guardiola: "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del City"

Roberto De Zerbi ha tutte le caratteristiche per diventare un giorno l'erede di Pep Guardiola al Manchester City

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Roberto De Zerbi ha tutte le caratteristiche per diventare un giorno l'erede di Pep Guardiola al Manchester City. A dirlo non sono i tifosi né i media inglesi bensì lo stesso allenatore catalano che non ha mai nascosto l'ammirazione per il lavoro dell'ex Sassuolo.

"Quello sarà il prossimo tecnico del City" avrebbe rivelato Guardiola al termine della sfida contro il Brighton della scorsa stagione indicando De Zerbi, un tema d'attualità visto il prossimo confronto in Premier League all'Etihad Stadium. Una confidenza per pochi - riportata oggi dal The Telegraph - che conferma il pensiero positivo dell'impatto avuto dal tecnico bresciano in Premier League.