Incredibile Mourinho: dopo l’attacco all’arbitro risponde solo in portoghese nel post

José Mourinho ha parlato in portoghese nell'intervista a Dazn al termine di Sassuolo-Roma 1-2.

José Mourinho ha parlato in portoghese nell'intervista a Dazn al termine di Sassuolo-Roma 1-2. Il tecnico giallorosso non ha accettato il contraddittorio, ma ha solo dato il suo commento sulla partita e ha spiegato perché ha deciso di non parlare in italiano: "Voglio ringraziare la proprietà e il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato sostegno e fiducia. Quella di oggi è stata una vittoria importante, sofferta e meritata. Anche sull'1-0 la nostra era la migliore squadra in campo. Voglio spendere una parola per Foti, che oggi era fuori ma ha lavorato tantissimo per questa vittoria".

Mourinho ha poi aggiunto: "Parlo portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere certi concetti, quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per rendere ai massimi livelli. Rispetto a ciò che ha destato malumore tra i tifosi e i tesserati del Sassuolo quando non abbiamo restituito un pallone, ho detto alla panchina del Sassuolo che per ricevere fair-play bisogna darlo e un giocatore del Sassuolo è carente in ciò".