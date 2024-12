Infortunio Buongiorno, il dott. De Nicola: "Ecco i possibili tempi di recupero"

Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico della SSC Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a kisskissnapoli.it: “L’infortunio di Buongiorno? Per il recupero ci vorranno almeno 30-40 giorni. Con questo tipo di infortuni non si scherza, basta una minima botta o un contatto di gioco in partita dopo la guarigione e sei punto e daccapo. E’ una brutta tegola per il Napoli”.

Il comunicato del Napoli riguardo l’infortunio di Alessandro Buongiorno: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.