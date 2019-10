Infortunio Lozano, il messicano Aguirre tranquillizza: "Credo non sia nulla di grave"

Tengono banco le condizioni di Hirving Lozano in queste ore. Erick Aguirre, centrocampista della nazionale messicana, ha provato a calmare gli animi sulle condizioni del Chucky, rispondendo ai giornalisti in mixed zone dopo la partita giocata contro Panama: "Dobbiamo aspettare domani per vedere quanto dolore avrà e capire come sta, ma credo non sia nulla di grave".