Infortunio Osimhen, l’ortopedico Vitali: “Ecco i possibili tempi di recupero”

Matteo Vitali, medico ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Vitali, medico ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dell'infortunio di Victor Osimhen: "Non ho visto Osimhen, il suo infortunio è molto frequente negli atleti. Anche Ibra ebbe lo stesso problema con una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Solitamente il protocollo è abbastanza standard, ci vogliono minimo venti giorni di riposo con terapie atte a mitigare la lesione dei tessuti, poi in corso va valutata l’evoluzione dell’infortunio. Dopo il periodo di 20 giorni tra terapie e riposo si potrà tornare finalmente in campo ad allenarsi differenziato e poi con il gruppo.

Con il ritorno all’allenamento passano più o meno altri dieci giorni per rivederlo in un match ufficiale. Mediamente i tempi sono questi 20 giorni di riposo più 10 di attività in campo. Per capirci bisogna valutare i numeri e la casistica. Le lesioni muscolari rappresentano il 40% degli infortuni nel calcio, evidenze scientifiche sottolineano che c’è una componente strutturale e posturale. Contano anche gli impegni ufficiali. Gli infortuni aumentano con il numero di impegni ravvicinati. I calciatori non si allenano più e giocano solo; questo aumenta i rischi”.