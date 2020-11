Infortunio Osimhen, Prof. Maiotti: “Bisogna aspettare almeno tre settimane...”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il professor Marco Maiotti, ortopedico specialista in Medicina dello Sport e chirurgia della spalla: "Quando c’è una lussazione si vede subito, la lussazione è una diagnosi clinica. Questa avviene quando i cavi articolari perdono la loro congruenza. Bisognerebbe capire se questa spalla è uscita con un trauma violento o meno, dunque se si tratta di una lussazione traumatica o atraumatica. Già questo ci fa rendere l’idea della prognosi. Poi bisogna analizzare lo sportivo. Di solito i soggetti longilinei come Osimhen hanno una predisposizioni alla lussazione della spalla, indipendentemente dal trauma. Poi ritengo che i medici abbiano fatto una risonanza magnetica con il contrasto intra-articolare in modo da capire il tipo di lesioni riportate.

Tengo a precisare che nel 95% dei casi una volta che una spalla si lussa si rompono sempre dei legamenti in maniera più o meno impegnativa. Questi non si riparano né con il tutore, né con il riposo e né tanto meno con la terapia. Ovviamente bisogna fare una valutazione generale, perché un intervento può tenere il giocatore fuori per circa tre mesi, per questo bisogna valutare il tipo di lussazione e fare un discorso generale.

Se fosse stato un portiere avrei detto che doveva essere operato per il tipo di gesto atletico che fa in campo. Penso che almeno tre settimane bisogna aspettare. Queste sono informazioni generiche, naturalmente non ho visto la risonanza, ma penso che ci sia stato un trauma relativamente importante per cui bisogna che passi il tempo perché l’ematoma si riassorba e i muscoli convolti dal trauma possano riposare. Ritengo sia prematuro farlo giocare già dopo una settimana”.