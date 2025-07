Inserimento Milan per Lucca? Marino: "Udinese brava in queste cose per alzare il prezzo"

vedi letture

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Lucca ha caratteristiche di fisicità uniche ed è giovane, non si trovano molti attaccanti come lui. L’Udinese è molto brava ad inserire dei club per far alzare il prezzo, però vediamo che succede.

Nasce un Napoli fortissimo non solo per il campionato, ma anche per la Champions: c’è grande competitività per ogni ruolo come ogni squadra che si prepara a vivere una stagione con molti impegni”.