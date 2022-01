Insigne al Toronto merito di Transfermarkt! Il presidente dei canadesi: "Cercavo campioni in scadenza..."

Tranfermarkt è diventato uno strumento ormai fondamentale per gli addetti ai lavori in ambito calcistico. Talmente utile, da essere all'origine del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Lo ha confermato direttamente Bill Manning, presidente del collettivo canadese: "La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l'Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista", riporta sasktoday.ca.