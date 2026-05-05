Video Insigne e l'importanza della gavetta in C: "Passaggio da fare per ogni giovane"

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Lorenzo Insigne ha militato in Serie C agli inizi della sua carriera, fra il 2009 e il 2011 con le maglie di Cavese e Foggia.

L'importanza della gavetta in Serie C? Ecco la risposta a questa domanda da parte dell'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, attuale attaccante del Pescara in Serie B ma che in terza serie ha militato agli inizi della sua carriera, fra il 2009 e il 2011 con le magli edi Cavese e Foggia.

Quanto è importante fare esperienza in Serie C per un giovane che vuole arrivare in alto?

“Sicuramente lo è. Non solo per me, che ho fatto sei mesi a Cava e poi un anno intero a Foggia, ma per tutti i giovani che vogliono ambire a qualcosa di importante è un passaggio da fare".

Che ricordo ha invece della prima esperienza al Pescara?

“È stato un grandissimo periodo. Abbiamo raggiunto tutti insieme un traguardo importante, storico per la società. Anche se in passato il Pescara aveva fatto la Serie A, dopo tanti anni siamo riusciti a ottenere un risultato significativo".