Insigne jr: "Lorenzo il mio idolo! Sognavo il Napoli, ci rimasi male con Sarri..."

Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto l’attaccante del Benevento Roberto Insigne: "Dal punto di vista personale, spero di dimostrare agli altri e soprattutto a me stesso di poter dire la mia in Serie A. Il mio sogno è far capire a tutti che possono fare bene anche in questa categoria.

Lorenzo? Mio fratello è il mio idolo. Molti hanno sempre venerato Maradona, altri Messi. Per me, il top, è sempre stato Lorenzo. Ci sentiamo spesso. Mi ha dato anche dei consigli per preparare al meglio l’esordio di sabato contro la Sampdoria. Per me, Lorenzo è un punto di riferimento. Spero che un giorno anche noi Insigne possiamo rappresentare qualcosa di importante per il popolo napoletano. Sono contento di giocare nel Benevento e di rappresentare una piazza importante. Mi sarebbe piaciuto giocare le mie carte anche nel Napoli, ma Sarri non mi diede chance. Ci rimasi male, ma adesso sono felice di poter contribuire all’obiettivo salvezza per il Benevento”.