Insigne, l'ex agente: "Divorzio con Raiola non riguarda problemi economici, venuto meno un progetto"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Il divorzio di Insigne da Raiola non indica necessariamente una conferma da parte di Lorenzo. Non si può dire a priori, poi probabilmente l’immaginario collettivo pensa questo, ma era anche convinto che Insigne andasse via dal Napoli con Raiola ma non è andata così. Mi sono fatto un’idea: probabilmente questa rottura con Raiola non è dipeso da motivi economici, ma è venuto meno un progetto. La ripresa del calcio? Il problema è molto complesso che non va affrontato in maniera semplicistica. L’aspetto economico è determinante, ma non solo il calcio è in sofferenza. Spingere sull’acceleratore potrebbe compromettere il percorso iniziato da qualche mese. Resterei cauto”.