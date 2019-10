Insigne, l'ex agente: "Il modulo non è un problema, lui fisicamente soffre settembre ed ottobre"

Antonio Ottaiano, ex procuratore di Insigne ha rilasciato a Kiss Kiss Napoli le seguenti dichiarazioni: "Napoli è una città che con i propri figli è sempre stata molto dura. Ci sono tanti esempi di napoletani che non sono apprezzati dalla città e sono stati costretti ad andare via.



Insigne? Dallo storico è un periodo dell'anno in cui non è mai stato al massimo. Tra fine settembre e ottobre ci sono state sempre le stesse questioni in cui si diceva che Insigne non rendesse al massimo. Credo sia una questione fisica



Modulo Ancelotti? I moduli sono abbastanza dinamici, non ingabbiano le prestazioni dei calciatori. Non credo il modulo sia un problema per Insigne



Rinnovi? Faccio fatica a pensare che le loro prestazioni siano influenzate da un mancato rinnovo contrattuale. Sono dei professionisti, al massimo un rinnovo può dare serenità al giocatore".