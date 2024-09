Insigne, l'ex agente: "Meret tra i migliori e sta anche colmando piccole lacune"

L'ex agente di Insigne, Antonio Ottaiano, è intervenuto a Radio Marte per commentare l'inizio di campionato del Napoli: "Lukaku? Come si discute uno che in un contesto non ottimale come quello di Roma, tra cambi di allenatore e questioni di spogliatoio ha realizzato 21 gol? Sicuramente il belga andrà in doppia cifra abbondante, poi invito a notare la sua utilità nell'uno-due, la sua capacità di fare spazio e servire assist, al di là dei gol che farà, quando è in condizione è davvero devastante. Se poi a lui aggiungiamo Kvara, Neres e i giocatori di qualità in mezzo al campo in grado di fare gol, ci rendiamo conto di quanto la squadra sia fortissima.

Meret? Tecnicamente è il miglior portiere italiano, in questi anni ha manifestato qualche lacuna dovuta alle uscite, alla comunicazione con i compagni di difesa, e mi sembra che certe piccole lacune le stia colmando, dimostrando di essere un grande portiere".