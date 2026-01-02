Insigne, l’ex agente: “Ritorno al Napoli? Sarebbe bellissimo! Sulla Lazio…”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Lobotka è il faro del Napoli, ma questa considerazione è valida già dagli anni scorsi. Lui ripulisce i palloni sporchi in modo lineare, ha senso tattico e padronanza di palleggio. Ormai sono anni che ha dimostrato di essere un perno fondamentale, lo sarebbe in qualsiasi squadra.

Sfida tra Sarri e Conte? Al di là del fascino della gara, Sarri ha rappresentato un momento straordinario per la storia del Napoli. Abbiamo assistito a gare spettacolari. All’Olimpico sarà difficile perché la Lazio negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà gli azzurri. Per il Napoli è un’occasione importante perché è partita la volata a tre per lo scudetto, anche se non tengo fuori la Roma che potrebbe inserirsi con qualche acquisto a gennaio tipo Raspadori.

Insigne alla Lazio per ritrovare Sarri? Il Napoli di Sarri era funzionale, con una rosa che si intercambiava alla perfezione. Dal mio punto di vista sarebbe bellissimo rivederlo al Napoli, ma ci sono tante situazioni anche ambientali e tattiche da fa quadrare”.

Futuro Raspadori? Nella Lazio, ripercorrendo quanto creato a Napoli, Raspadori può essere il Mertens che Sarri ebbe in azzurro”.