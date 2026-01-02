Lo Monaco fa il nome: “Prenderei un attaccante 2006 dell’Inter Miami”

Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Questo è un campionato dove le concorrenti sono più di una, annovero tra le candidate al titolo ovviamente il Napoli e l’Inter, ma anche il Milan e la Juve che si è avvicinata moltissimo, per cui non bisogna perdere colpi. Domenica a Roma non sarà semplice ma gli azzurri devono continuare la loro striscia positiva, la squadra ha fatto un anno da grande e le aspettative sono altissime anche per il 2026.

Mercato di gennaio? Il mondo è pieno di buoni giocatori e quando hai un tecnico come Conte ne devi approfittare, perché Antonio riesce sempre a a tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Peraltro il Napoli ha giocatori che potrebbero avere mercato, come Lang e Lucca, si può portare a casa qualcosa di interessante e dico di più: sarebbe sciocco andare a prendere un centrocampista, Anguissa è sulla via del recupero, ci vorrà ancora un po’ per De Bruyne ma ci sono anche Elmas e Vergara.

A questo punto andrei a prendere più un attaccante, in quel reparto non se ne ha mai abbastanza, punterei su un giovane di prospettive importanti, Lang ha avuto le sue chance ma non è mai esploso. Un nome? Silvetti è uno di prospettiva importante, un 2006, è passato dal Newell’s all’Inter Miami ma se continua lì si perde, perché non provare a portarlo in azzurro?”.